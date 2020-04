Quel impact a le changement climatique sur l’émergence de nouveaux virus?

En expliquant les liens indirects entre la mutation des virus et le changement climatique, un virologue russe a mentionné l'hypothèse du dégel d’anciens virus.

En cette période de pandémie de Covid-19 qui continue de se propager à travers le monde, le directeur du laboratoire de l’écologie et des virus du Centre fédéral de recherche en médecine fondamentale et translationnelle, Kirill Charchov, a rappelé l’existence de l’hypothèse selon laquelle la fonte du pergélisol déboucherait également sur le dégel d’anciens virus.

Répondant à la question de savoir si le changement climatique affectait lui aussi la mutation des virus, il a répondu dans une interview à la chaîne RT: «Le climat lui-même n'affecte en rien le virus, mais il peut affecter de manière significative ses hôtes, la migration, le mode de vie et la nutrition. Il existe une hypothèse intéressante selon laquelle, avec le dégel de la glace et du pergélisol, les anciens virus dégèlent».

Mutation fortuite

«L’humain est confronté à un grand nombre de virus d'animaux, de plantes, de champignons, de bactéries. Habituellement, après une telle rencontre, rien ne se passe, car une combinaison de nombreux facteurs est nécessaire pour passer la barrière interspécifique des virus. L'évolution des virus, leurs mutations et le franchissement de la barrière entre les espèces sont affectés par la température, l'humidité, l'immunité animale...», a détaillé le virologue.

Comme l’explique le spécialiste, les virus ne prennent pas la décision de changer d’hôte. Nombreux, ils se multiplient et subissent des changements très rapidement, donnant lieu à une multitude de nouvelles versions . «L’une d’entre elles, à l’issue d’une mutation fortuite, peut passer la barrière interspécifique et toucher un nouvel hôte». Ensuite, il évolue à intérieur de lui, ce processus se produit en permanence dans la nature.

La pandémie de Covid-19 a fait à peu près 110.000 morts de par le monde, les États-Unis étant le pays le plus affecté à ce jour avec plus de 500.000 contaminations et près de 20.000 décès.