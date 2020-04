Des scientifiques percent le mystère des planètes à deux soleils

Des scientifiques de l’Observatoire national de radioastronomie (NRAO) aux États-Unis ont découvert pourquoi, dans certains systèmes planétaires à deux étoiles, les planètes tournent sur des orbites très décalées. Ils ont publié leurs conclusions, qui révèlent le mystère du comportement inhabituel des exoplanètes ayant deux soleils, sur le site du NRAO.

Les astronomes ont utilisé le grand réseau d'antennes millimétrique/submillimétrique de l'Atacama installé au Chili pour étudier 19 disques protoplanétaires autour d'étoiles binaires avec une longue période de révolution. Ils ont été comparés à des étoiles binaires avec des périodes de révolution courtes, soit moins de 40 jours de révolution.

Le mystère percé

Il s'est avéré que plus la période de révolution d'une double étoile est longue, plus le disque protoplanétaire est susceptible d'être déplacé par rapport au plan de l'orbite des soleils. Toutefois, si les étoiles sont proches l’une de l’autre, le disque reste plus aligné par rapport à elles.