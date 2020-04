La première personne au monde à subir un essai de vaccin contre le coronavirus décrit ses sensations

Elle a été la première au monde à accepter un test de vaccin expérimental contre le Covid-19 et elle affirme que c’était comme se faire vacciner contre la grippe.

Une mère de deux enfants de Seattle est la première personne en bonne santé à avoir reçu un vaccin contre le coronavirus. Jennifer Haller, directrice des opérations d'une startup technologique, a évoqué pour le Telegraph ses sensations et sa décision de répondre à un appel de recherche de volontaires sur Facebook.

«Je ne pouvais rien faire pour arrêter cette pandémie. Puis j'ai vu cette opportunité se présenter à moi», a-t-elle indiqué.

Le 16 mars, Jennifer Haller a découvert qu'elle allait être la première personne à recevoir le vaccin expérimental qui a été baptisé ARNm-1273 et qui s’est révélé prometteur après avoir été testé sur des animaux. Dans l'essai, dirigé par des scientifiques du Kaiser Permanente Washington Health Research Institute de Seattle, les participants doivent recevoir deux doses du vaccin expérimental à 28 jours d'intervalle.

«Le premier jour, j'ai eu un peu de fièvre. Le deuxième jour, mon bras était plutôt douloureux. Mais c'était tout. Tout allait bien après cela. C'était aussi simple qu'un vaccin contre la grippe», a-t-elle affirmé.

Jennifer Haller, qui a été rejointe par 44 autres adultes pour l'étude, recevra sa deuxième dose prochainement et sa surveillance ne prendra fin qu'au printemps 2021, a précisé le Telegraph.

À quand la vaccination?

Interrogés à ce sujet, des spécialistes russes ont déclaré à Sputnik qu’un vaccin contre le coronavirus pourrait arriver sur le marché dès 2021, mais que son utilisation ne commencerait qu’environ dans un an et demi en raison des essais cliniques. Par ailleurs, le ministre russe de la Santé a fait savoir qu’un médicament pour traiter le coronavirus avait été développé dans des laboratoires du pays et passerait des essais cliniques dans un délai de 10 à 12 jours.

Les États-Unis sont actuellement le pays le plus touché par le Covid-19 avec 23.649 décès pour 582.594 cas. Ils sont suivis de l'Italie avec 20.465 morts, de l'Espagne avec 18.056 morts et de la France avec 15.729 morts.

Selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce 14 avril dans la matinée, la pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 120.000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. Plus de 1.923.390 cas ont été diagnostiqués dans 193 pays.