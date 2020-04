Un selfie cosmique: une sonde spatiale se prend en photo avec la Terre – vidéo

Sur sa route vers Mercure, la sonde spatiale BepiColombo a pris des images de la Terre recueillies dans une vidéo par l’Agence spatiale européenne, sur laquelle on voit l’appareil lui-même et les processus de rapprochement et d’éloignement de la planète. Au plus près, on distingue les contours de plusieurs continents.

Une vidéo spatiale réalisée avec environ 200 clichés pris près de la Terre par la sonde BepiColombo, qui se dirige actuellement vers Mercure, a été publiée par l’Agence spatiale européenne (ESA).

Ayant pour mission d’atteindre la première planète du système solaire, l’appareil a fait une manœuvre gravitationnelle près de la Terre pour ajuster sa trajectoire entre le 9 et le 11 avril. Sur certains clichés pris par les caméras dont la sonde est équipée, il est possible de voir des parties de l’appareil avec notre planète en arrière-plan.

Au début de la vidéo, la Terre apparaît de loin et devient de plus en plus grande à mesure que la sonde s’approche d’elle. Puis, on peut discerner les contours de l’Afrique de l’Est, de la péninsule arabique et de l’Inde dans les images prises au point le plus proche, à moins de 13.000 kilomètres de la surface de la Terre, explique l’ESA. Enfin, les dernières images montrent la planète bleue comme un croissant brillant dans l’obscurité de l’Univers.

La mission de BepiColombo

Lancée par l’ESA et l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise (JAXA) en 2018, BepiColombo est censée explorer Mercure en se plaçant dans son orbite. Les scientifiques espèrent obtenir ainsi des informations sur la composition de la planète, sa densité et son champ magnétique.

Entre l’automne 2020 et le printemps 2021, la sonde devra faire deux manœuvres gravitationnelles autour de Vénus, avant de prendre la direction de Mercure. La sonde spatiale devra se mettre dans l’orbite de celle-ci en décembre 2025 après une série de survols et d’assistances gravitationnelles.