Le télétravail est-il une menace pour la cybersécurité? Des conseils pour se protéger

Le télétravail peut représenter une grave menace pour la cybersécurité des entreprises et la confidentialité des données. Pour ne pas devenir victime de fuites de données, le chef du service d'intégration de systèmes et de réseaux chez PROF-IT GROUP a conseillé, dans un entretien accordé à Sputnik, d'«observer une hygiène numérique».

Suite à l’émergence de la pandémie de Covid-19 et au développement massif du télétravail, les questions liées à la cybersécurité et aux données personnelles deviennent pressantes. Après avoir collecté des données personnelles, les escrocs les utilisent en effet pour créer et reconstituer des bases de données de spams, infecter des appareils et voler des informations de paiement.

Dans une interview accordée à Sputnik, Alekseï Cherbakov, chef du service d'intégration de systèmes et de réseaux chez PROF-IT GROUP, a expliqué comment se protéger.

«Le principal défi est maintenant le télétravail. La menace de cyberattaques à domicile est beaucoup plus élevée. La vulnérabilité des appareils (routeurs, PC, smartphones, etc) et de l'infrastructure domestiques est beaucoup plus élevée que celle des entreprises», indique-t-il.

C’est pourquoi «l'essentiel est d'observer une hygiène numérique».

«Le moyen le plus sûr de se protéger contre les fuites de données personnelles est de ne pas utiliser des applications, des programmes, des liens vers des courriers électroniques et des messages instantanés douteux. Il ne faut également pas visiter de sites suspects où on demande d’entrer des données personnelles».

M.Cherbakov conseille également d’utiliser des antivirus, de chiffrer les disques contenant des informations importantes et de sauvegarder ses données.