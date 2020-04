Cette mystérieuse planète Dagon qui n’a jamais existé

Depuis sa découverte en 2008, cet objet céleste qui orbitait autour de l’étoile Fomalhaut a fait naître plusieurs hypothèses sur sa nature. Mais après six ans d’observation, l’exoplanète Dagon a subitement disparu. Il a fallu six années de plus pour que les scientifiques arrivent à la conclusion qu’il n’y a en fait aucune planète.