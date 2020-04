«L'endroit le plus dangereux de l'histoire de la Terre» est situé entre le Maroc et l'Algérie, selon une étude

Il y a 100 millions d'années, des prédateurs féroces comme des reptiles volants faisaient d’une partie du sud-est du Maroc actuel probablement l'endroit le plus dangereux de la Terre, affirment un groupe de chercheurs international au terme d'une étude publiée dans la revue scientifique ZooKeys.

Connu sous le nom des Kem Kem, dans le sud-est du Maroc, cette région rocheuse aujourd’hui aride regorgeait de prédateurs terrifiants, conclut une étude d’une équipe internationale de chercheurs sortie le 21 avril dans la revue scientifique ZooKeys.

«Ce fut probablement l'endroit le plus dangereux de l'histoire de la Terre, un endroit où un voyageur du temps humain ne tiendrait pas très longtemps», estime l'auteur principal de l'étude, le Dr Nizar Ibrahim, de l'Université de Detroit Mercy.

Les habitants de la région

Il y a environ 100 millions d'années, la région avait un vaste réseau fluvial, rempli de nombreuses espèces d'animaux aquatiques et terrestres.

Les fossiles des Kem Kem comprennent trois des plus grands dinosaures carnivores jamais connus, dont le Carcharodontosaurus à dents de sabre. Il mesurait plus de huit mètres de longueur avec une énorme mâchoire et de longues dents de scie.

Vient ensuite le Deltadromeus, d’environ huit mètres de longueur aussi. C’est un membre de la famille des raptors, avec des membres postérieurs longs et inhabituellement minces pour sa taille. D’autres reptiles volants et chasseurs ressemblant à des crocodiles étaient également présents.

Le co-auteur de l'étude, le professeur David Martill de l'Université de Portsmouth, a expliqué que ces nombreux grands prédateurs dépendaient de la grande quantité de poissons dans la région à l’époque.

«Cet endroit était rempli de poissons absolument énormes, y compris des cœlacanthes géants et des poissons-poumons», a-t-il expliqué.