Des scientifiques pointent les effets secondaires d’un médicament contre le coronavirus

Le médicament GS-5734, ou remdésivir, utilisé comme traitement contre le coronavirus, peut être dangereux pour le système reproducteur, selon un article de scientifiques chinois consultable sur le portail bioRxiv.org.

Dans le cadre des études précliniques, les experts ont utilisé 28 souris, qui ont été divisées en quatre groupes. Le premier groupe ne recevait pas de remdésivir, et les trois autres ont respectivement reçu par injection dix, 50 et 150 microgrammes de la substance par jour.

Une semaine plus tard, il s’est avéré que l'utilisation du médicament avait des effets négatifs sur les cellules reproductrices et la mobilité. En outre, plus importante était la dose du médicament, plus son effet était négatif.

Les chercheurs notent toutefois que pour déterminer l'impact du médicament, il faut continuer à étudier les effets de son absorption.

Le remdésivir a été conçu en 2015 pour traiter la maladie causée par le virus Ebola, mais est activement utilisé pour traiter le Covid-19.

La pandémie de Covid-19

D'après le décompte de l'Université Johns-Hopkins, le nombre de personnes contaminées par le coronavirus à travers le monde s'élève déjà à plus de 3 millions. Le bilan des victimes est évalué par l'institution à 208.131 décès.