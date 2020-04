Ces personnes courent un plus grand risque de mourir du Covid-19

Alors que le nouveau coronavirus est loin d’être en recul dans le monde, une nouvelle étude révèle que certaines comorbidités, comme l’obésité ou la démence, augmentent le risque de succomber à la maladie et que plus de la moitié des patients admis dans les hôpitaux britanniques en présentaient au moins une.

Une nouvelle étude révèle les maladies qui augmentent les risques de complications en cas de Covid-19. La recherche réalisée par le Consortium international des infections respiratoires aiguës sévères et émergentes (ISARIC) et reprise par le Daily Mail a été effectuée sur la base de 16.749 admissions de patients atteints du nouveau coronavirus entre le 6 février et le 18 avril 2020 dans des hôpitaux en Angleterre, en Écosse et au pays de Galles.

Ainsi, selon des données recueillies auprès des hôpitaux du National Health Service (NHS) du Royaume-Uni, 53% des patients présentaient au moins une comorbidité. Celle dont le taux de mortalité est le plus élevé est la démence, qui fait augmenter le risque de 39%. Les malades obèses courent un risque de mourir 37% plus important et ceux qui sont atteints de maladies cardiaques 31%.

Ces dernières se sont révélées être la comorbidité la plus fréquente chez les patients hospitalisés en raison du Covid-19: elles étaient présentes chez 29% d’entre eux. En outre, toujours d’après l’étude, 19% étaient diabétiques, autant souffraient d'une maladie pulmonaire, 15% étaient atteints d'une maladie rénale et 14% étaient asthmatiques.

Parmi les personnes en soins intensifs, 45% ont succombé au virus, 31% sont rentrées chez elles guéries et un peu moins du quart sont toujours traitées, a encore précisé l’étude.

L’épidémie

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 224.402 morts dans le monde, selon un bilan de l'AFP réalisé le 29 avril au soir à partir de sources officielles.

Les États-Unis restent le pays les plus touché, avec 59.446 décès. Ils sont suivis de l'Italie, avec 27.682 morts, du Royaume-Uni, avec 26.097 morts, ainsi que de l'Espagne (24.275 morts) et de la France (24.087 morts).

Toutefois, en termes de décès par rapport à la population, le pays le plus touché est la Belgique, avec 65 décès pour 100.000 habitants. Ce chiffre est de 52 pour l'Espagne, 46 pour l'Italie et 37 pour la France.