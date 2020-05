Un nouveau «roi» du système stellaire découvert par des astronomes

Une équipe de chercheurs de l’institut d’astronomie de l’Université d’Hawaï a décelé une planète gigantesque, Kepler-88d, d’une masse trois fois supérieure à celle de Jupiter, selon l’Astronomical Journal. Son rôle pourrait être similaire à celui de la plus grosse planète du système solaire.

Trois fois plus grande que Jupiter et située à 1.243 années-lumière de la Terre. Une planète a été découverte par des chercheurs de l’Université d’Hawaï dans le système stellaire Kepler-88, rapporte l’Astronomicial Journal.

Un résultat obtenu grâce à l’analyse des données reçues pendant six ans par le télescope Keck I de 10 mètres de diamètre installé sur le mont Mauna Kea.

Les astronomes sont parvenus à confirmer que le système Kepler-88 avait une quatrième planète ayant une orbite elliptique et une période de révolution de quatre ans.

Deux autres planètes, Kepler-88b et Kepler-88c, se trouvent beaucoup plus près de leur étoile. La période orbitale de la planète b dure 11 jours, la moitié de celle de la planète c qui est de 22 jours. La masse de Kepler-88b est intérieure à celle de Neptune, tandis que celle de Kepler-88c est similaire à celle de Jupiter, soit 20 fois supérieure à celle de Kepler-88b.

La découverte de Kepler-88d fournit une meilleure image de la dynamique de ce système planétaire.

Un rôle semblable à celui de Jupiter?

«Avec trois fois la masse de Jupiter, Kepler-88d a probablement eu encore plus d'influence dans l'histoire du système Kepler-88 que le soi-disant "roi" Kepler-88c qui n'a qu'une seule masse jovienne», explique Lauren Weiss, coauteur de l'étude.

Les planètes massives peuvent influencer l'activité d'un système stellaire, comme Jupiter dans le nôtre. Au fil des années, les chercheurs ont suggéré que Jupiter était responsable de la formation de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et elle, et qu’en raison de sa masse énorme, de nombreuses comètes auraient pu amener de l'eau sur Terre.

Pour cette raison, l'équipe de Weiss a l'intention de poursuivre ses recherches de planètes géantes dans d'autres systèmes planétaires similaires à celui de Kepler-88.