Une étude détermine les groupes ethniques les plus vulnérables au Covid-19 au Royaume-Uni

Une étude réalisée au Royaume-Uni conclut que certains groupes minoritaires sont surreprésentés dans les registres des hospitalisations et des décès dus au nouveau coronavirus.

La pandémie de Covid-19 semble toucher certaines couches de la population plus que d'autres, affectant de manière disproportionnée les groupes ethniques minoritaires au Royaume-Uni, indique une recherche réalisée par l’Institute for Fiscal Studies (IFS) qui s’occupe de l’évaluation des politiques publiques et de l’analyse de la fiscalité.

Selon l’étude, les décès dus au Covid-19 à l'hôpital par habitant sont les plus élevés parmi la population d’Afrique noire: 3,7 fois plus importants que dans le groupe britannique blanc. Ce chiffre est de 2,9 pour les habitants d’origine pakistanaise et de 2 pour la population d’origine bangladaise.

En outre, les groupes ethniques indiens, noirs des Caraïbes et «autres blancs» ont également des décès plus élevés que les Britanniques blancs. Le groupe irlandais blanc est le seul à avoir moins de décès.

L’étude souligne dans ce contexte qu’il est important de tenir compte des profils variés des différents groupes ethniques, certains étant plus susceptibles que d’autres d’être économiquement et socialement plus vulnérables dans les conditions actuelles de restrictions. En outre, il existe une série d'autres facteurs qui peuvent s'avérer importants à mesure que de nouvelles recherches sont entreprises, indique l’étude.

Le coronavirus au Royaume-Uni

Après l’Italie, c’est le deuxième pays d'Europe le plus touché, avec 26.711 décès. Toutefois, le Premier ministre, Boris Johnson, a déclaré que le pic était passé et a promis un plan de déconfinement la semaine prochaine.

Boris Johnson a lui-même été contaminé par le nouveau coronavirus et est resté une semaine à l’hôpital dont trois nuits en soins intensifs.