Voici pourquoi un chercheur appelle à prendre son temps pour concevoir le vaccin anti-coronavirus

Une promptitude excessive dans le développement d’un vaccin contre le coronavirus pourrait avoir de graves effets secondaires, selon le docteur Mikhaïl Kostinov de l’Institut de recherche en vaccins et sérums Metchnikov.

Mikhaïl Kostinov, chef du laboratoire de vaccination et d’immunothérapie à l’institut de recherche en vaccins et sérums Metchnikov, a expliqué pourquoi il ne fallait pas se dépêcher dans le développement du vaccin contre le Covid-19.

«L’empressement ne conduira à rien de bon. Les effets secondaires de la vaccination pourraient être plus graves que les conséquences du coronavirus», a-t-il fait savoir au journal russe Argoumenty i Fakty.

Vaccin efficace en l’absence de mutation du virus

Le spécialiste a ajouté que la vaccination ne pourrait être efficace que si le virus ne subissait plus de mutations sérieuses. Il a indiqué qu’actuellement le coronavirus était stable et, qu’en d’autres termes, la mutation en cours ne changeait pas ses propriétés et sa structure.

«Le délai standard de mise au point d’un vaccin aussi bien en Russie qu’à l’étranger varie de 18 mois à trois ans», a précisé au journal le directeur par intérim de l’institut de recherche sur la grippe Dmitri Lioznov.

Les Italiens annoncent l’avoir déjà conçu

Entre-temps, des chercheurs italiens ont annoncé jeudi 7 mai être les premiers au monde à avoir réussi à neutraliser le coronavirus.

Selon l’agence de presse italienne ANSA, les scientifiques de la société Takis affirment avoir isolé des anticorps chez des souris capables d’agir sur les cellules humaines, empêchant le virus de les affecter.

Luigi Aurisicchio, le PDG de la société, a indiqué à l’agence qu’il s’agissait d’une première.

«Nous sommes les premiers au monde à avoir montré la neutralisation du coronavirus par un vaccin. Nous nous attendons à ce que cela se produise également chez l’Homme», a-t-il révélé.