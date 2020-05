Le smartphone Android le plus puissant du moment vient de Chine

Le Mi 10 Pro de Xiaomi arrive en tête du top-10 des smartphones Android les plus performants en avril 2020 publié par l'application d'analyse comparative AnTuTu Benchmark. Il est suivi du OnePlus 8 Pro, deuxième, et du Mi 10 troisième.

Le smartphone Android le plus puissant a été désigné dans un rapport pour avril 2020, selon l'application d'analyse comparative AnTuTu Benchmark pour smartphones et tablettes. Récemment sorti sur le marché, Xiaomi Mi 10 Pro a avec 593.000 points obtenu le meilleur score.

La deuxième place revient au OnePlus 8 Pro avec 582.000 points; la troisième à un autre appareil Xiaomi: le Mi 10. Les fleurons d’Asus et de Samsung font également partie du classement.

Quatre modèles du géant sud-coréen y figurent, détrôné de la première place par Xiaomi dont les caractéristiques techniques du Mi 10 Pro ont atteint un niveau inédit, selon AnTuTu.

Fleuron de Xiaomi

Propulsé par le dernier produit phare Snapdragon 865, le smartphone renferme huit gigaoctets de mémoire vive de type LPDDR5 et 256 gigaoctets de stockage UFS3.0. Il dispose d’une caméra quadruple de 100 mégapixels avec zoom numérique 50X et d’une batterie de 4.500 milliampères-heure avec une charge rapide d’une puissance de 50W.

Il tourne grâce au système d'exploitation MIUI 11 et est équipé de deux haut-parleurs stéréo entièrement symétriques, avec deux haut-parleurs ultra-linéaires 1216 disposés symétriquement en haut et en bas et ainsi offrir un résultat surprenant.

Dans le top 10 des meilleurs téléphones moyen de gamme, AnTuTu attribue la première place au Huawei nova 7i. Le Redmi Note 8 Pro et le realme 6 complètent le podium.