WhatsApp bientôt doté d’une nouvelle fonction

Prochainement, il sera possible de partager son numéro de téléphone avec autrui en lui envoyant un QR code obtenu sur WhatsApp. Il suffira de le scanner pour ajouter rapidement un nouveau contact.

La version beta de WhatsApp pour iOS dispose désormais d’une fonction permettant de lire les QR codes, rapporte Wabetainfo. Prochainement, elle sera également accessible pour les appareils utilisant Android.

Rappelant que l’avènement de cette nouvelle fonction a été annoncé il y a plus d’un an, le portail explique en quoi elle consiste. Ainsi, les utilisateurs de la messagerie recevront un QR code personnel contenant le numéro de téléphone chiffré. L’objectif? Faciliter le partage de votre numéro avec vos nouveaux contacts et amis.

Il suffira qu’il soit scanné par la caméra d’un appareil pour que vos coordonnées mobile soient ajoutées dans l’agenda d’autrui.

Votre code personnel a été partagé par erreur? Il sera possible de le supprimer et d’en créer un autre, est-il indiqué.