Un masque de protection autodésinfectant contre le coronavirus inventé en Israël

Le masque de protection est devenu ces derniers temps un incontournable du quotidien. Les scientifiques israéliens en ont inventé un capable d’assurer une protection fiable contre le coronavirus, a annoncé Technion, université et institut de recherche à Haïfa spécialisés dans les domaines de la science et de la technologie.

Le site de l’établissement évoque le contexte d’un besoin urgent de masques, surtout et avant tout pour les équipes médicales et paramédicales qui traient les patients atteint du Covid-19. Ce qui a fait exploser la demande auprès des fabricants et des fournisseurs dans le monde entier.

Le nouveau masque N95 est un concept innovant qui est capable de tuer les virus sur sa surface grâce à une couche interne de fibre de carbone uniformément dispersée. L’effet est obtenu lorsque cette couche est réchauffée. Pour ce, il suffit d’un faible courant, de deux ampères seulement, ce qui peut être facilement fourni par un chargeur de portable ou une connexion USB.

Les chercheurs soulignent que ce masque contribuera également à protéger l’environnement puisqu’il est réutilisable.

Avec l'aide de l'unité commerciale du Technion, un brevet a été déposé aux États-Unis et des contacts sont en cours en vue de la commercialisation du nouveau masque.

Les recherches

Des masques autonettoyants capables de tuer certains virus ont également été inventés par des chercheurs russes. Ils sont composés de matériaux élaborés par des scientifiques et contiennent du nano-argent qui offre cette propriété autonettoyante.

Un groupe de chercheurs de l’université de l’Indiana a pour sa part mis au point un masque de protection fabriqué avec un tissu qui, en l’espace d’une seule minute, prive le coronavirus de sa capacité à infecter les êtres humains.

En outre, des chercheurs américains ont affirmé que les meilleurs masques pour protéger contre les virus étaient ceux qui étaient fabriqués à base de tissus hybrides pouvant retenir et filtrer un grand nombre de particules inhalées.