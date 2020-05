Une étude remet en question les qualités hydratantes de l’eau

L’eau plate s’est retrouvée en dixième position dans le classement des boissons les plus hydratantes, devant le lait, le jus d’orange et même certains sodas, indique une récente étude.

Bien que l’effet hydratant de l’eau soit plus rapide, pour une hydratation sur le long terme il faut privilégier les boissons contenant un peu de sucres, de protéines ou de matières grasses, affirme The American journal of clinical nutrition.

L’eau plate dixième dans le classement

Selon Ronald Maughan, professeur à l’école de médecine Saint-Andrews (Écosse) et qui a dirigé l’étude, les chercheurs ont analysé l’urine de 72 volontaires afin de mesurer l’impact de 13 boissons différentes sur leur organisme.

Il s’est avéré par exemple que le lait est plus hydratant que l’eau seule, car les nutriments qu’il contient ralentissent le passage de l’eau à travers l’organisme. Au classement des boissons les plus hydratantes, l’eau plate n’occupe que la dixième position, devancée non seulement par le lait, mais aussi par les solutions de réhydratation, le jus d’orange, ainsi que par certains sodas, le thé et les boissons énergisantes.

Les chercheurs soulignent néanmoins que les sucres contenus dans les sodas et les jus de fruit nécessitent toujours une grande quantité d’eau pour être digérés. Alors il n’est pas question de préférer une bouteille de coca à un verre d’eau, concluent-ils.