Voici le smartphone le plus populaire en ce premier semestre 2020

L'iPhone 11 s'est avéré jouir de la plus grande popularité chez les consommateurs durant le premier trimestre 2020, selon les chiffres de l'agence d’analyses Omdia.

Entre janvier et mars, Apple a expédié 19,5 millions d'iPhone 11. Le produit phare le plus abordable de l'entreprise s'est retrouvé en première place, dépassant largement les autres smartphones, indique le rapport de l'agence d’analyses spécialisée dans les nouvelles technologies Omdia.

Le Samsung Galaxy A51 occupe la deuxième place avec un indicateur de 6,8 millions de pièces, et le Xiaomi Redmi Note 8, qui s’est vendu à 6,6 millions d'exemplaires, arrive en troisième position.

Au cours du premier trimestre 2019, le smartphone le plus populaire était le prédécesseur de l'iPhone 11: l'iPhone Xr, rappellent les spécialistes d'Omdia. Dans le même temps, la pandémie de Covid-19 n'a pas provoqué de baisse des ventes pour le moment: les livraisons d'iPhone 11 ont dépassé les envois du modèle Xr de 5,9 millions de pièces.

Le smartphone d'Apple domine le marché mondial pour la deuxième année consécutive. De plus, d'autres appareils de la marque occupent les cinquième, sixième et huitième places —notamment les iPhone Xr, 11 Pro Max et 11 Pro.

Succès de Samsung

Le rapport pointe également le succès de la société coréenne Samsung. Quatre de ses smartphones ont été présents sur la liste, tandis que l'appareil premium Galaxy S20 + 5G, dont ont été vendus plus de 3,5 millions d'exemplaires, est entré dans le top 10.

Les analystes soulignent que ce produit phare du fabricant coréen est devenu le gadget le plus populaire du marché parmi les appareils 5G.

Omdia a en outre prédit une baisse des ventes de smartphones en raison de la pandémie due au coronavirus d'ici la fin 2020.