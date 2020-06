Un astéroïde de la taille d’un terrain de football s’approche de la Terre

Un astéroïde classé «potentiellement dangereux» et mesurant entre 250 et 570 mètres passera à une distance minimale de la Terre le 6 juin, selon Space Reference.

Un astéroïde mesurant entre 250 et 570 mètres de diamètre s’approche de la Terre, rapporte Space Reference en se référant aux données de la NASA.

Surnommé 163348 (2002 NN4), il a été découvert en 2002. La NASA l’a classé comme «astéroïde potentiellement dangereux» puisque sa trajectoire passe suffisamment près de la Terre pour représenter une menace de collision.

Des calculs fondés sur la luminosité

2002 NN4 orbite autour du soleil tous les 300 jours (0,82 an). En raison de sa luminosité et de la façon dont il réfléchit la lumière, il a probablement un diamètre compris entre 0,254 et 0,568 kilomètre. Sa taille est donc comparable à celle d'un terrain de football.

D’après les calculs, le 6 juin à 5h20 (heure de Paris) il passera à une distance minimale de la Terre, soit environ 5,088 millions de kilomètres (13,25 distances lunaires) à une vitesse de 11,146 kilomètres par seconde, donc à peu près 39.600 km/h.

La NASA avait précédemment annoncé que son observatoire SDO (Solar Dynamics Observatory) avait repéré une éruption solaire, la plus forte depuis octobre 2017.

L’agence avait signalé que le rayonnement ne causerait pas de dommages aux Hommes mais pourrait perturber le fonctionnement des communications et des GPS.