Le mystère des pyramides au Mexique enfin percé?

L’Institut national d’anthropologie et d’histoire du Mexique a présenté un ouvrage dans lequel 13 chercheurs renommés se penchent sur la variabilité des formes, des fonctions et des significations des pyramides abritant des biens divins destinés à la survie de l’humanité.

Des chercheurs de l’Institut national mexicain d’anthropologie et d’histoire (INAH) ont publié un ouvrage expliquant la raison de la construction des pyramides par les habitants de la Mésoamérique, située à l’époque précolombienne sur le territoire de l’Amérique centrale actuelle.

En se basant sur les résultats de l’étude de sites préhispaniques du Mexique, ils ont supposé que les pyramides étaient des copies sacrées des montagnes. Ils ont de plus avancé que ces merveilles architecturales reproduisaient les reliefs environnants, notamment les contours de volcans.

Une forme liée au sacré et au mythique

«Dans les bâtiments anciens, au sein desquels prédominent les revêtements en pierre, le meilleur moyen de gagner en hauteur est pyramidal. Cette forme géométrique, présente dans le paysage environnant, a été dotée par les sociétés qui nous ont précédés de significations idéologiques et symboliques, les liant au sacré et au mythique», détaille l’étude.

Les chercheurs estiment que les sociétés phéhispaniques de Mésoamérique ne se contentaient pas d’imiter les formes des sites naturels, mais leur donnaient aussi un sens sacré. C’est pourquoi les pyramides étaient situées au centre des villes.

La Mésoamérique est une région historique et culturelle qui s’étendait du centre du Mexique jusqu’au Honduras et au Nicaragua. Son architecture se caractérise par la complexité et la richesse des styles.

La pyramide de Kukulcan, également appelée El Castillo, située dans la ville antique de Chichen Itza et reconnue comme l’une des sept merveilles du monde, est l’un des monuments les plus célèbres de la région.