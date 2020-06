Les applications mobiles bancaires sont-elles dangereuses? Un spécialiste explique 

Les dangers des applications

Les applications mobiles bancaires sont pratiques mais peuvent présenter un danger. Pour se protéger et éviter les fuites de données personnelles et le vol d’argent il faut installer un antivirus sur son smartphone, ne pas cliquer sur les liens des numéros douteux et ne pas donner aux applications l’accès aux comptes avec des montants importants, a conseillé lors d’une interview accordée à l’agence d’information économique Prime le PDG de la société «Des plateformes numériques», Arseni Scheltsin.

Selon lui, toutes les applications téléchargeables ne sont pas officiellement liées aux banques.

«Ces applications non officielles sont utilisées pour collecter les données d’un utilisateur, puis les utiliser à des fins commerciales pour les revendre à des tiers», a-t-il expliqué.

En outre, M.Scheltsin a indiqué que les hackeurs pouvaient aussi accéder à un téléphone via les vulnérabilités des applications officielles.