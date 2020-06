Quatre types de produits à éviter pour réduire les risques de cancer

Des scientifiques ont nommé quatre types de produits qui peuvent contribuer au cancer, relate le site Médecine 2.0. Ils sont convaincus qu’une bonne nutrition est un facteur important dans la prévention du développement de cette maladie.

Le sucre

Le premier produit est le sucre. Les scientifiques belges cités par le site pensent qu'il contribue à la propagation des métastases dans tout le corps, ce qui entraîne la dissolution du glucose. La consommation excessive de sucre peut causer des cancers rectal, de la vessie et du sein. Dans le même temps, il n'est pas possible de ne pas consommer ce produit du tout, mais il faut exclure les sucres artificiels, des arômes synthétiques et les produits qui les contiennent.

Les saucisses

Le deuxième type de produit est les saucisses. Leur consommation régulière est associée à l'apparition du cancer colorectal. Au lieu des saucisses, les médecins conseillent de manger du poisson ou de la viande de volaille.

Des produits gras

Le troisième type de produits est les produits à forte teneur en gras, car ils sont un stimulateur de la division des cellules souches dans les tissus intestinaux. Des études menées sur des souris ont montré des mutations irréversibles des cellules.

Les aliments traités

Les chercheurs ont également parlé des dommages de la nourriture traitée. Le cancer peut être provoqué non seulement par des aliments, mais aussi par un mode de cuisson. Dans ce cas, il s'agit d'eau gazeuse, de pain, de cuisson, ainsi que de produits semi-manufacturés. Cette nourriture contient des quantités élevées de sel, de gras et de sucre, sans fibre ni vitamines.