Plus d’un milliard de comptes d’internautes venant d’Ebay ou encore AliExpress auraient été vendus

Les informations présentes dans des millions de comptes en ligne, dont des plateformes de e-commerce comme Ebay ou AliExpress, ont fuité et ont été vendues, a indiqué Cyble Research Team en donnant des conseils pour ne pas devenir la victime de fraudes.

Une base contenant les données de plus d’un milliard de comptes d’internautes a fuité et a été vendue, indiquent des experts en cybersécurité de Cyble Research Team. Il s’agit pour la plupart de comptes créés sur des plateformes de commerce en ligne.

Une grande partie de ces comptes avait été enregistrée il y a plusieurs années. Ainsi, les données vendues de 300 millions de comptes AliExpress et de 145 millions de comptes Ebay avaient été enregistrées en 2014.

Il est question de 77 millions de comptes sur PlayStation Network et de 24,6 millions sur Sony Online Entertainment, enregistrés en 2011.

Les spécialistes citent également entre 500 millions et 1 milliard de comptes sur Yahoo.

Cyble Research Team se dit en train de travailler sur l’identification du prix total pour lequel cette base a été vendue.

Conseils sur la cybersécurité

Les spécialistes ont donné plusieurs conseils pour ne pas devenir la victime de fraudes. Il est prescrit notamment de ne pas envoyer ses données personnelles par courrier électronique ou par SMS et d’utiliser des mots de passe complexes.

Ils ont rappelé la nécessité de la mise à jour automatique des logiciels et des applications sur son ordinateur et son smartphone, et de l’installation d’un antivirus.

En outre, il est conseillé de surveiller régulièrement ses transactions financières électroniques et de contacter immédiatement sa banque en cas d’activité suspecte.