«C'est un vrai paradoxe»: des scientifiques étudient un homme qui ne peut pas voir les chiffres

Des scientifiques américains ont étudié le cerveau d'un homme qui ne voit pas les chiffres entre le deux et le neuf. Il s'avère que son cerveau est en mesure de reconnaître le chiffre, mais lui voit un ensemble de lignes, relate la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

Les neurophysiologistes de l'université Johns-Hopkins ont étudié le cerveau d'un homme qui ne peut pas voir les chiffres compris entre le deux et le neuf pour mieux comprendre le lien entre la conscience et la perception, fait savoir une étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

L'ingénieur âgé de 60 ans, nommé R.F.S. dans l’étude, a été confronté à un fort mal de tête en 2010, suivi d'une amnésie, d'une aphasie et d’une perte de la vue à court terme. En 2011, il a eu des tremblements à la main, des spasmes musculaires, ainsi que des difficultés à marcher. Au fil du temps, ces symptômes ont progressé et les médecins lui ont diagnostiqué un syndrome corticobasal.

Lors de la progression de cette maladie, le patient a cessé de distinguer les chiffres et les a décrits comme des lignes noires entremêlés.

En fait, ces lignes semblaient différentes à chaque fois, donc l'homme ne pouvait pas utiliser leur forme déformée pour apprendre à les reconnaître. Il voit les lettres, les caractères imprimés, les formes simples, les images et les chiffres 0 et 1.

En travaillant avec des lettres, le patient a lu des mots et a reconnu des images. Mais dans le cas des chiffres, il n'a réussi que dans la moitié des cas.

«C'est un vrai paradoxe»

«Quand il regarde un chiffre, son cerveau comprend qu’il y a un chiffre devant lui avant que le patient se rende compte qu'il ne le voit pas, c'est un vrai paradoxe», s’étonnent les scientifiques.

Les chercheurs ont observé R.F.S. pendant huit ans, et ils lui ont même mis au point un nouveau schéma de chiffres qu'il pouvait utiliser. Cependant, ce qui se passe vraiment avec son cerveau n'a pu être compris que grâce à un électroencéphalogramme.

Les scientifiques ont suivi le fonctionnement du cerveau de l'homme pendant qu'il essayait de reconnaître les mots et les images figurant dans les chiffres. Il s'avère que le patient ne savait vraiment pas qu'il y avait des mots dans les chiffres. Toutefois, non seulement son cerveau les découvrait, mais il déterminait quel mot y figurait.

En neurologie, il est généralement considéré que l'activité observée par les scientifiques sur l'électroencéphalogramme montre une perception visuelle. Mais bien que l'homme n'ait pas «vu» les mots et les images, son cerveau était en mesure de les reconnaître. Cela montre que la perception et la conscience ne sont pas aussi indissociables que cela était admis.