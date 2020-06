Ces 700 objets célestes sur lesquels l’Homme recherche une intelligence extraterrestre

Dans le cadre du programme de Recherche d’une intelligence extraterrestre SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), l’homme d’affaires russe Youri Milner a lancé en 2016 le projet Breakthrough Listen, en y investissant 100 millions de dollars. À l’issue d’une décennie de recherches et de travaux réalisés par les chercheurs du groupe Breakthrough Listen, le catalogue Exotica a été publié.

On retrouve dans ce recueil pas moins de 700 endroits dans l’univers où une vie intelligente pourrait se développer, allant des astéroïdes aux planètes, en passant par les pulsars et certaines étoiles. L’objectif en est d’étendre la diversité des cibles étudiées dans le secteur, permettant aux chercheurs d’avoir une vue d’ensemble sur l’astronomie et de s’intéresser à ses aspects les plus mystérieux, est-il indiqué sur le site de l'université de Californie à Berkeley où le recueil a été publié.

Au total, les chercheurs ont identifié 737 objets astronomiques différents susceptibles d’abriter une vie intelligente. Certains sont bien connus des astronomes, tandis que d’autres le sont beaucoup moins, qu’il s’agisse des roches telles que les astéroïdes, les comètes et les planètes, des étoiles comme des géants rouges, des naines blanches et des pulsars, de plus grandes entités comme les galaxies, des nébuleuses ou les trous noirs.

Trouver une civilisation totalement différente de l’humanité

Face à l’immensité et la richesse de l’univers, les chercheurs sont persuadés qu’une vie intelligente extraterrestre existe, mais se trouve pour l’instant hors de notre portée. Les scientifiques du programme SETI ont désormais un document auquel ils peuvent se référer pour croiser leurs trouvailles et guider leurs recherches dans l’espoir de tomber enfin sur quelqu’un.

«Bien des découvertes astronomiques n’ont pas été planifiées. Il arrive qu’on passe à côté d’une découverte très importante, parce que personne ne regardait dans la bonne direction. […] C’était notamment le cas des exoplanètes qui auraient pu être découvertes bien avant si les astronomes avaient cherché des systèmes planétaires différents du nôtre. Se peut-il tout simplement que nous ne cherchions pas des signatures technologiques dans les bons endroits? Le catalogue Exotica nous aidera à répondre à cette question», a écrit Brian Lacki, principal auteur de l’étude.

Selon Pete Worden, directeur exécutif de tous les projets des Breakthrough Initiatives, la publication du catalogue Exotica est un pas très important pour la recherche d’une vie extraterrestre intelligente.

Ce recueil cosmique est destiné somme toute à être un guide de référence pratique qui aidera les astrobiologistes et autres chercheurs dans leur recherche d’intelligence extraterrestre, estiment les auteurs du catalogue qui est divisé en quatre catégories pratiques: les prototypes (planètes, galaxies, trous noirs), les superlatifs (les objets les plus extrêmes de leur genre, tels que les pulsars à rotation extrêmement rapide), les anomalies (les boules bizarres, des étoiles disparaissant, etc.) et enfin des contrôles (quelques petites entrées surprises qui pourraient ne pas donner de résultats positifs).