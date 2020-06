Pourquoi est-il conseillé de désactiver la géolocalisation sur son smartphone?

Pour limiter la collecte de ses données personnelles depuis son smartphone, il est conseillé de désactiver la géolocalisation ou de restreindre l’accès de certaines applications à ce service, indique un spécialiste de la plateforme russe Citoyen numérique.

«Les applications échangent des informations sur les préférences publicitaires d’un utilisateur conçues à partir des informations venant de diverses sources, dont la géolocalisation», expose Vladimir Gritsenko.

Par exemple, si un utilisateur consulte son Instagram en ville, le réseau social peut préciser sa géolocalisation et la transmettre à des applications partenaires, explique-t-il.

Il est possible de choisir pour quelles applications ce service sera désactivé afin d’éviter la collecte et le transfert des données sur ses déplacements.

Facebook en profite

Par ailleurs, la désactivation complète de la géolocalisation permet de diminuer la consommation énergétique d’un smartphone et ainsi de sauvegarder la batterie. Cependant, la géolocalisation reste une fonctionnalité utile car les utilisateurs des messageries comme WhatsApp en profitent pour partager avec des amis en temps réel leurs emplacements et ainsi se retrouver plus rapidement, souligne le spécialiste.

«Il faut néanmoins retenir que ce service fonctionne toujours en arrière-plan une fois activé et Facebook reçoit des données sur votre géolocalisation», prévient-il.

En août 2019, Google a reconnu avoir enregistré l’historique des déplacements d’utilisateurs sans leur autorisation. Les données ont été collectées même si le suivi de la géolocalisation avait été désactivé.