Deux astronautes de l’ISS font une nouvelle sortie dans l’espace pour améliorer la station - vidéo

Pour la deuxième fois en cinq jours, les astronautes de la NASA Chris Cassidy et Robert Behnken sont sortis ce 1er juillet dans l’espace pour améliorer les systèmes d'alimentation de la station spatiale internationale (ISS). Ils doivent rester à l’extérieur pendant environ six heures.

Les astronautes de l’expédition 63 de l’ISS effectuent ce 1er juillet une sortie dans l’espace. L’objectif de Chris Cassidy et Robert Behnken est de mettre à niveau le système d'alimentation électrique de la station.

La NASA diffuse en direct la sortie, laquelle a officiellement commencé à 13h13 (heure de Paris). Il est prévu qu’ils restent sur la surface extérieure de la Station spatiale internationale pendant environ six heures.

Les tâches des astronautes

Il s’agit de la deuxième sortie dans l’espace en cinq jours effectuée par ces astronautes. Selon la NASA, ils continueront à remplacer avec de nouvelles batteries lithium-ion (Li-ion) les anciennes qui alimentent la station lorsqu'elle se trouve à l'ombre. Le 26 juin, le duo en avait déjà remplacé cinq.

De plus, Cassidy et Benken installeront un câble électrique pour alimenter deux nouveaux systèmes de communication. Il est également prévu d’installer des caméras vidéo, mais plus tard. D’après la NASA, deux autres sorties pour améliorer le système d'alimentation électrique sont envisagées au mois de juillet.

À ce jour, la NASA a remplacé 36 des 48 batteries de la station.

Comme la fois précédente, le contrôle du télémanipulateur ainsi que des caméras vidéo sur les combinaisons spatiales des astronautes est effectué par l'astronaute de la NASA Douglas Hurley et le cosmonaute russe Ivan Vagner.

L’ISS abrite également un autre cosmonaute russe, Anatoli Ivanichine.