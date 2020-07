Des scientifiques découvrent pourquoi une célèbre étoile s’est assombrie

Une nouvelle hypothèse sur l’assombrissement de l’étoile Bételgeuse a été avancée par des chercheurs de l'Institut Max Planck, rapporte l’établissement dans un communiqué.

Les scientifiques pensaient jusqu’alors qu’un nuage de poussière, éjecté par l’étoile, lui avait fait perdre sa luminosité. Mais le phénomène vient en vérité de taches stellaires, révèle l’étude publiée dans The Astrophysical Journal Letters.

« Les images haute résolution de Bételgeuse prises en décembre 2019 montrent des zones de luminosité variable. Avec notre résultat, c'est une indication claire d'énormes taches couvrant entre 50 et 70% de la surface visible et ayant une température plus basse que la photosphère plus lumineuse», explique Peter Scicluna, chercheur à l'Observatoire européen austral (ESO), dans le communiqué.

D’immenses taches stellaires

Les taches stellaires sont courantes sur les étoiles géantes, comme Bételgeuse, mais elles n’ont jamais été observées à une telle échelle.

La quantité de ces taches augmente et diminue selon un cycle de 11 ans, si l’on s’en réfère aux taches similaires observées sur notre Soleil. Les scientifiques vont désormais tenter de vérifier si ce cycle ponctuel se vérifie sur Bételgeuse.

Bételgeuse est connue pour être l’une des étoiles les plus brillantes du ciel, elle est 20 fois plus massive que le Soleil et 1.000 fois plus grande. Il s’agit d’une supergéante rouge, une étoile en fin de vie. La chute de sa luminosité à environ 40% de sa valeur normale entre octobre 2019 et avril 2020 avait surpris les scientifiques, certains spéculant même sur une supernova imminente.