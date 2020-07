Les véhicules les plus fiables de 2020 listés dans une nouvelle étude

Pour la 34e année, la société JD Powera publié son étude de la qualité initiale (IQS), visant à départager les véhicules les plus fiables.

Le rapport examine les problèmes rencontrés par les propriétaires de véhicules neufs, au cours de 90 premiers jours de possession.

Les deux marques ayant obtenu le plus haut score lors des tests sont Dodge et Kia, ex aequo. Le constructeur sud-coréen est d’ailleurs sur la plus haute marche du podium pour la sixième année consécutive. Chevrolet et Ram arrivent ensuite, là encore à égalité.

Kia voit ses véhicules récompensés sur plusieurs segments, comme les compactes (Kia Forte), les SUV de petite taille (Kia Soul) ou les minivans (Kia Sedona). Pour tous modèles et segments confondus, c’est la Chevrolet Sonic qui reçoit le plus de points.

Les constructeurs japonais perdent du terrain

Autrefois considérés comme «l’étalon-or» en termes de qualité initiale, les constructeurs japonais perdent du terrain face à la concurrence, souligne JD Power dans son étude. Mitsubishi, Lexus et Nissan sont les seuls à se classer au-dessus la moyenne.

«W. Edwards Deming a dit:"La qualité consiste à répondre aux exigences des clients et à les satisfaire" et les constructeurs automobiles japonais ont excellé dans ce domaine pendant un certain temps. Mais certains autres constructeurs automobiles les ont dépassés ces dernières années», explique dans un communiqué Dave Sargent, vice-président pour la qualité automobile chez JD Power.

Les constructeurs japonais continuent néanmoins de tirer leur épingle du jeu chez les véhicules de grosses tailles, comme les larges SUV (la Nissan Armada et la Toyota Sequoia) ou les pick-up (Toyota Tundra).