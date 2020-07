La Russie explique une correction d’orbite inattendue de l’ISS

Le cargo russe Progress MS-14 a corrigé l’orbite de la Station spatiale internationale (ISS) pour éviter une éventuelle collision avec des débris spatiaux, a annoncé vendredi 3 juillet l'entreprise d'État pour les activités spatiales Roscosmos.

«Les moteurs du vaisseau de transport Progress MS-14, arrimé au module de service russe Zvezda de l’ISS. Ils ont été allumés pour une centaine de secondes pour augmenter la vitesse de la station de 0,5 m/s. L’orbite de l’ISS a ainsi été relevée de 900 mètres», a indiqué

La manœuvre a été réalisée par le centre de contrôle des vols spatiaux de l’Institut central russe de recherches scientifiques sur les constructions mécaniques (TsNIIMach).

L’équipage de la station spatiale, qui comprend les Russes Anatoli Ivanichine et Ivan Vagner et les astronautes américains Christopher Cassidy, Douglas Hurley et Robert Behnken, qui poursuit son travail comme prévu, selon Roscosmos.

«Les centres de contrôle des vols situés à Korolev, dans la région de Moscou, et à Houston, aux États-Unis, surveillent la situation en orbite circumterrestre», a ajouté l’agence chargée du programme spatial civil russe, sans préciser quels débris menaçaient la station spatiale.