Les postures les plus dangereuses pour dormir, selon des médecins chinois

L’importance du sommeil dans la vie de l’Homme n’est plus à prouver, mais quelle posture adopter pour mieux dormir et faire le plein d’énergie? Des médecins donnent leurs recommandations.

Des médecins chinois s’occupant de la lombalgie chronique ont déclaré qu’une mauvaise position pendant le sommeil pouvait susciter cet état douloureux.

«Une nuit de mauvais sommeil peut faire échouer tous les efforts», affirment-ils, cités par le quotidien chinois Global Times.

Ainsi, dormir sur le côté est très courant, certains ne pouvant tout simplement pas s'endormir dans une autre posture. Or, cela entraînera une rotation prolongée des vertèbres lombaires de la colonne vertébrale. La torsion provoquera une pression dans le disque intervertébral, déplaçant le noyau pulpeux dans une certaine direction et provoquant ainsi une hernie discale lombaire.

En effet, les muscles lombaires dans cette position ne peuvent pas se relâcher et, peu à peu, perdent leur élasticité, entraînant des changements dans la structure des vertèbres lombaires, ce qui finit par provoquer des douleurs, expliquent-ils.

Pour ce qui est de la position sur le ventre, la tête et le cou se retrouvent tournés d'un côté et les muscles sont très tendus, ce qui pourrait provoquer une spondylose cervicale et, indirectement, des douleurs lombaires.

Les postures recommandées

Les médecins ne se limitent pas à critiquer et citent également deux positions de sommeil des plus relaxantes. En effet, une position correcte dissipe complètement la fatigue et détend le corps tout en facilitant l'endormissement. Tout le monde sait que la qualité du sommeil influence directement la santé et les experts chinois citent les meilleures positions pour se détendre complètement.

Il s’agit avant tout de choisir une hauteur appropriée de l'oreiller afin que le cou ne soit pas fléchi.

«Placez un autre oreiller entre vos jambes et fléchissez les jambes et les genoux d’environ 130 degrés pour que la colonne vertébrale forme une ligne horizontale et que les muscles puissent être complètement détendus. En position couchée sur le dos, mettez l’oreiller sous l'articulation du genou. La tête doit reposer à une hauteur modérée et le cou soutenu par l’oreiller. De cette façon, le bassin ne se penche pas trop en avant et les muscles du bas du dos peuvent se détendre.»

Pour les adeptes du sommeil sur le côté avec une jambe repliée, il est recommandé de surélever la jambe et le bras fléchis.

Une «mémoire musculaire»

Évoquant l’idée répandue selon laquelle dormir sur le côté gauche risque de comprimer le cœur, les experts répondent que cette position ne déplace pas le poids du corps sur celui-ci. Cette position est à éviter seulement chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque.

Selon eux, la principale raison de se retourner pendant le sommeil est d'ajuster la température de la peau et de changer la mauvaise posture pour soulager la fatigue musculaire.

«Dans le même temps, une bonne posture de sommeil permettra d’établir une mémoire musculaire qui, même quand vous vous retournez, vous fera revenir à une posture de sommeil plus saine», ajoutent-ils.

Enfin, avant d’aller au lit, il est fortement conseillé d’éviter les boissons qui excitent les nerfs, comme le thé et le café, qui empêcheront le corps d’entrer dans un sommeil profond et augmenteront la fréquence de retournement et le risque de mauvaise posture.