Un dinosaure plus petit qu’un smartphone découvert à Madagascar - images

La découverte d’un tout petit reptile fossile à Madagascar pourrait permettre d’en apprendre plus sur l’origine des dinosaures et ptérosaures, classés parmi les plus grands animaux terrestres et volants de l’histoire de la Terre, selon une étude publiée dans les Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ce minuscule animal nommé Kongonaphon kely et mesurant une dizaine de centimètres de hauteur a été mis au jour dans une formation vieille d’environ 237 millions d’années.

Meet Kongonaphon kely, a pocket-sized dinosaur forerunner that was smaller than your cellphone. https://t.co/o4cHSLcvlj — WISH-TV (@WISH_TV) July 6, 2020

«Évènement de miniaturisation»

Bien que ce ne soit pas le premier petit animal connu situé à la racine de l'arbre généalogique des dinosaures, de tels spécimens étaient auparavant considérés comme des exceptions à la règle.

Or aujourd’hui, les chercheurs estiment que les dimensions corporelles des animaux qui vivaient juste avant la divergence des dinosaures et des ptérosaures ont fortement diminué dans un «évènement de miniaturisation». Cela veut dire que les bêtes gigantesques du Jurassique et du Crétacé sont issues d’ancêtres ridiculement petits en comparaison.

Kongonaphon kely lebte vor 237 Millionen Jahren auf Madagaskar und könnte ein Vorfahre der Dino- und Flugsaurier gewesen sein. Das Besondere: Das Reptil maß nur zehn Zentimeter. #Dinosaurier https://t.co/bLOPGfLRCC — Spektrum.de (@spektrum_de) July 6, 2020

L’étude des dents du Kongonaphon révèle en outre qu’il était insectivore: compte tenu de ce régime alimentaire et de la petite taille de l’animal, les chercheurs estiment qu’il a occupé des niches écologiques différentes de celles des autres reptiles qui étaient pour la plupart carnivores.