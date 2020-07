Cette marque de smartphone reconnue comme la plus rentable

Les smartphones Apple sont reconnus comme les plus rentables deux ans après achat, selon le site spécialisé SellCell. Ainsi, contrairement aux appareils de Samsung, Google, Sony et LG, qui, au fil de temps, perdent plus de 72% de leurs prix initiaux, un iPhone XR perd seulement près de 53% dans le même laps de temps.

SellCell.com, un site de comparaison de prix des smartphones a récemment publié un classement des plus rentables en comparant leurs coûts deux ans après achat. Le podium est occupé par des produits de la marque à la pomme: iPhone XS Max, iPhone XS et XR. Avec le temps, tous les trois perdent moins de 60% de leur prix original -56,8%, 56% et 53,2% respectivement. Les quatre autres marques les plus populaires sur le marché retrouvées dans ce classement , Samsung, Google, Sony et LG ont, quant à elles, montré des résultats moins impressionnants.

LG en bas de classement

Quant aux autres modèles de smartphones examinés, ce sont les Samsung Galaxy S9+ et S9 qui perdent un peu plus de 75% de leur valeur initiale, qui peuvent être considérés comme les plus rentables après les produits Apple. Selon SellCell, l’achat d’un smartphone LG est celui qui vaut le moins le coût: un LG G7 ThinQ conserve seulement 10% de sa valeur deux ans après achat.

Une revente rentable

Pour établir ce classement, SellCell a comparé le prix au détail des modèles suggérés par le fabricant en 2018 avec leur valeur commerciale en juin 2020. Cette dernière a été calculée à partir du prix moyen tiré de 35 sociétés de rachat sur le web, parmi lesquelles Amazon, Gazelle et Decluttr.

Le site a par ailleurs donné quelques astuces pour ceux qui comptent échanger leurs téléphones d’occasion. Ainsi, comme la plus forte baisse de valeur est normalement envisagée quand le fabricant se prépare à lancer un nouveau modèle, il est recommandé d'essayer de vendre son appareil avant qu'un nouveau modèle ne soit mis sur le marché afin d’éviter les plus fortes baisses de prix.