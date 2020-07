Le passage de la comète Neowise immortalisé depuis l’ISS - vidéo

Juste avant l’aube, la comète Neowise, la plus brillante de ces sept dernières années, pouvait être observée depuis l’ISS. Les locataires de la station ont immortalisé son passage.

Les occupants de la Station spatiale internationale (ISS) ont pris une myriade de photos de Neowise, comète qui traverse en ce moment le ciel de notre planète et qui est observable à l’œil nu depuis la Terre. Transmis à la NASA, les 550 clichés pris en 7 minutes ont été réunies dans une vidéo montée par le graphiste Sean Doran.

Commentant l’observation de la comète dans le podcast The Daily du New York Times, l’astronaute américain Bon Begnkena fait part de ses impressions:

«Juste avant le lever de soleil, la comète était visible pendant une courte période. [...] C’était un spectacle impressionnant».

Neowise

Découverte le 27 mars 2020, la comète rétrograde a reçu le nom C/2020 F3. Elle doit son second nom, plus connu, au télescope spatial à l’aide duquel elle a été détectée. Visible à l’œil nu à l’aube, elle passera au plus proche de la planète bleue le 23 juillet.