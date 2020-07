Il court 35 km avec un masque pour faire taire les rumeurs

Tomm Lawton, médecin de l'infirmerie royale de Bradford, dans le nord de l'Angleterre, a décidé de faire taire les rumeurs d'après lesquelles le port du masque empêche une oxygénation correcte de l'organisme, rapporte 20 Minutes qui se réfère à un article du Newsweek.

Pour le prouver, il a fait l’aller-retour entre son domicile et son lieu de travail en courant, et avec un masque, soit 35 kilomètres. Et son niveau d'oxygénation n'est jamais descendu en dessous de 98% de sa valeur normale.

Doctor runs 22 miles wearing face mask to show it doesn't cut oxygen levels https://t.co/HBubyLe0Ld — Newsweek (@Newsweek) July 24, 2020

Utiliser un masque n'est pas dangereux

Un message destiné aux anti-masques, selon le médecin, mais aussi aux «patients souffrant de maladies respiratoires» qui ont peur de porter un masque et de participer à l'effort collectif car «certains documents disent que [le masque] entraîne une hypoxie».

«J’ai vu des rapports racontant que des gens ont fait des malaises mortels en portant un masque. Je suis quelqu’un qui comprend la science, j’ai accès à un oxymètre donc je peux faire ce qu’il faut pour montrer que ce n’est pas vrai», prévient-il.

Il ajoute qu’en courant, il a inhalé à travers sa protection un volume 10 fois supérieur à celui dont il aurait eu besoin au repos.

«Ceux qui ont une maladie respiratoire et qui veulent utiliser un masque peuvent être rassurés, ce n’est pas dangereux», conclut Tom Lawton.