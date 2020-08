Des chercheurs africains proposent de fabriquer des voitures à l’aide de fibres de bananes 

Après avoir étudié des bananes plantains, des chercheurs de l’Université de Johannesburg ont proposé d’utiliser leurs fibres dans la fabrication de panneaux de porte, de couvercles intérieurs et d'autres éléments automobiles. Selon eux, elles produisent un matériau durable et écologique.

Une équipe de scientifiques de l’Université de Johannesburg, en Afrique du Sud, a proposé de fabriquer des voitures à partir de fibres de bananes plantains , comme l’indique une étude publiée dans la revue Journal of Materials Research and Technology.

Après avoir étudié les plantains, qui poussent en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, les chercheurs ont découvert qu'elles pouvaient être utilisées dans la création de pièces pour les voitures.

Ils ont révélé que leus fibres, combinées à des nanotubes de carbone et à de la résine époxy, formaient un matériau qui était capable de réduire la vibration et le bruit.

De plus, comme le rapporte l’étude, la substance est peu onéreuse.

Bienfaits pour la nature

D’après les scientifiques, les automobiles deviendraient ainsi plus écologiques et durables. Ils ont précisé que ce matériau peut également être utilisé pour la production des couvercles intérieurs de moteurs, des panneaux de porte et pour l’isolation phonique.

Pourtant, l’étude a noté que ce matériau avait certains inconvénients, car il absorbe l’eau en plus d’avoir une faible résistance aux chocs et à la chaleur.