Un scientifique explique le danger de la caféine pour les femmes enceintes

La caféine représente un danger pour les femmes enceintes, selon les résultats d'une étude du professeur Jack James de l'université de Reykjavik, en Islande, fait savoir Sky News.

Les scientifiques recommandent aux femmes enceintes et à celles qui envisagent de concevoir un enfant de ne pas consommer plus de 200 milligrammes de caféine par jour. Le professeur Jack James, suite aux résultats de son étude, a conclu que la caféine augmentait sensiblement les risques des troubles durant la grossesse, pouvant notamment conduire à la mort du fœtus, à une fausse couche ou à un nouveau-né au poids insuffisant.

En outre, il y a un risque accru de naissance d'un enfant porteur d’une leucémie ou qui aura une tendance à l'obésité. De ce fait, le scientifique a conclu que les femmes enceintes ou qui envisagent de devenir mères devraient s'abstenir de consommer de la caféine.

Un autre point de vue

Pour sa part, Daghni Rajasingham, obstétricien et porte-parole du Royal College des obstétriciens et gynécologues, a confirmé qu'il fallait limiter la consommation de caféine pendant la grossesse, mais elle estime qu'il n'est pas nécessaire de l'abandonner complètement.

Les aliments contenants de la caféine

La caféine est contenue non seulement dans le café, mais aussi dans d’autres aliments dont la consommation doit également être réduite. Parmi eux figurent notamment le thé, et le chocolat. Il est également ajouté aux boissons énergétiques, médicaments contre le rhume et la grippe, ainsi que dans certaines boissons non alcoolisées.