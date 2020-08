Des tortues ressemblant à des dinosaures attrapées en Floride – photos

Les chercheurs de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) ont réussi à attraper trois tortues d’apparence préhistorique près de Gainesville, en Floride. Les reptiles appartiennent à l’espèce des tortues alligator de Suwannee, décrite seulement il y a six ans, a annoncé l’organisation en postant des photos sur Facebook.

Une fois que les tortues ont été photographiées et que des données ont été collectées, les animaux ont été relâchés dans leur habitat naturel.

D’après la FWC, il s’agit de deux mâles de respectivement 45 et 29 kilogrammes et d’une femelle de 20 kilogrammes. Leur âge est évalué entre 40 et 80 ans.

«Le New River est un ruisseau d'eau noire avec une faible productivité biologique, donc trouver une grande tortue dans un si petit ruisseau est inhabituel», a écrit la FWC.

Des tortues-dinosaures

Souvent qualifiées de «dinosaures du monde des tortues», selon le National Geographic, les tortues alligators sont les plus grosses tortues d'eau douce d'Amérique du Nord. Elles ont une carapace pointue, une mâchoire en forme de bec et une queue épaisse.

Elles peuvent vivre entre 50 et 100 ans et peser jusqu’à 100 kilogrammes. Ces reptiles n'ont pas de prédateurs naturels. Cependant, en raison de l'exploitation non réglementée et de la perte de leur habitat, leur population a diminué ces dernières années et c’est pourquoi cette espèce est considérée aujourd’hui comme menacée.