Une IA capable de «voir» à travers les murs présentée en Russie

La mise en place de la 5G en Russie évoquée par le chef de la diplomatie Un projet de vision industrielle capable de reconnaître des objets à travers les murs, la pluie et le brouillard à une portée allant jusqu'à 300 mètres a été présenté dans le cadre du forum «Des idées fortes pour un nouveau temps», selon un communiqué de la fondation publique Roscongress, coorganisateur de l'événement conjointement avec l'Agence des initiatives stratégiques.

«Les spécialistes venant de la ville de Simferopol ont présenté dans le cadre de la piste "De nouvelles idées pour les entreprises" leur projet de vision industrielle, basé sur les principes de la radio-optique avec l'utilisation de réseaux de neurones artificiels», explique la note. Selon les experts, l'idée est «prometteuse», car la technologie est déjà prête. Alors que l’intelligence artificielle (IA) devrait arriver sur le marché en 2021, une précommande est déjà disponible, précise le document.

EMIIA

«L'IA sait reconnaître tous les acteurs possibles de la circulation ainsi que ceux qui se trouvent dans les zones près de la route: les gens, les voitures, les animaux. En outre, elle est également capable de calculer la vitesse de l'objet, ses coordonnées et la direction du mouvement», explique le communiqué.

La technologie a été baptisée EMIIA, un nom formé des mots russes «rayonnement électromagnétique» et «intelligence artificielle» . Elle pourra remplacer plus de 30% des capteurs et des outils de navigation, et sera particulièrement utile pour les véhicules autonomes qui, grâce à l’EMIIA pourront reconnaître des objets vers lesquels ils s’approcheront, beaucoup plus rapidement, en renforçant leur sécurité.