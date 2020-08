Voici pourquoi il ne faut jamais laisser un chargeur branché à vide, selon un expert

Il est déconseillé de laisser un chargeur branché à vide à une prise de courant car cela peut endommager le dispositif voire provoquer un incendie, a expliqué à l’agence de presse Prime Stanislav Kossarev, expert en informatique.

Éviter une surcharge

Il ne recommande également pas de le laisser branché pendant une tempête ou lorsqu’un vent fort souffle, car ces phénomènes naturels peuvent provoquer des sauts de tension dans le réseau électrique.

Il ne faut pas non plus laisser le téléphone charger constamment car les applications en arrière-plan et la charge, qui restent actives, mènent à sa détérioration rapide.

L’expert avertit également que les chargeurs doivent être conservés hors de la portée des enfants et des animaux domestiques car ils peuvent essayer de les manger.