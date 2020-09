Samsung a présenté son nouveau smartphone à écran pliable pour 2020 euros - vidéos

Deux écrans impressionnants, deux haut-parleurs améliorés ainsi qu’un prix de 2020 euros sont probablement les principales caractéristiques du nouveau Galaxy Z Fold 2, smartphone pliable présenté par le géant coréen ce 1er septembre. Il sera sur le marché français à partir du 18 septembre.

Le modèle possède un large écran intérieur de 7,6 pouces qui s’ouvre comme un livre et un second en façade, plus petit (6,2 pouces), qui permet de s’en servir même quand le téléphone est fermé. L’écran principal, fabriqué à partir d’un verre ultra mince, dispose par ailleurs d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Un meilleur son

De petites brosses placées au sein de l’espace libre entre la charnière et le corps du Galaxy Z Fold2 protège l’écran du smartphone de la poussière et des petites particules. En outre, l’appareil est équipé de deux haut-parleurs avec un effet stéréo amélioré et une sonorité plus claire.

Qui plus est, le téléphone possède une caméra selfie de 10 MPX et une autre ternaire de 12 MPX. Il a une batterie de 4.500 mAh équipée d’un mode de recharge rapide filaire et sans fil, ainsi qu’un processeur Snapdragon 865+, 256 Go de stockage et 12 Go de mémoire vive.