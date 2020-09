Le plus grand glacier des Dolomites risque de disparaître dans 15 ans

«Un glacier à l’agonie» - les spécialistes de l’université de Padoue qui réalisent des mesures annuelles du glacier de la Marmolada, en Italie, tirent la sonnette d’alarme et préviennent que ce géant pourrait prochainement disparaître.

L’emblématique glacier de la Marmolada, le plus grand des Dolomites, offre aux amateurs de ski l’opportunité de pratiquer ce sport tout au long de l’année. Or, ce géant de 3.342 mètres de haut pourrait disparaître dans 15 ans, à en croire une récente étude de l'université de Padoue.

«Au cours des 70 dernières années, le glacier a perdu plus de 80% de son volume, passant de 95 millions de mètres cubes en 1954 à 14 millions aujourd'hui», constate Aldino Bondesan, membre du Comité glaciologique italien et professeur à l'université de Padouco. Et d’estimer qu’il n’existera plus dans 15 ans.

La fonte s'accélère

Les évaluations de Mauro Varotto, directeur scientifique du musée de géographie de l'université de Padou, et qui a effectué au cours des 15 dernières années des mesures du glacier, vont dans le même sens.

Comme il le souligne, la surface du glacier est passée de quelque 500 hectares en 1888 à 123 hectares en 2018. Or, si la tendance de réduction de surface des 100 dernières années, trois hectares par an, se poursuit, le glacier cessera d’exister, selon le chercheur, en 2060. Si la tendance s’accélère, sa fin avancera de 15 ans et adviendra en 2045.

Toutefois, ce scénario n’est toujours pas le pire: «la tendance des trois dernières années est encore plus alarmante, neuf hectares par an, et pourrait provoquer la disparition d’une grande partie du glacier dès 2031», explique-t-il.