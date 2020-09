Cette montre intelligente fonctionnerait 25 jours sans être rechargée

La sous-marque de la société Huawei Technologies Honor, lors de l'exposition à Berlin IFA 2020, a présenté une nouvelle montre intelligente avec une protection qui répond à la norme militaire MIL-STD-810G. L'appareil est baptisé Honor Watch GS Pro. Pour certifier sa résistance aux environnements hostiles, la montre aurait réussi les 14 tests de la norme militaire, détaille le Journal du Geek.

Le boîtier de la montre est en acier inoxydable et a une résistance à l'eau de 5ATM. Toutefois, le fabricant ne recommande pas de plonger avec la montre, elle pourrait ne pas résister aux grandes profondeurs. De plus, cette grande résistance n'a pas affecté le poids de l’appareil, qui pèse 45,5 grammes.

Des propriétés techniques

La montre a un écran AMOLED avec une résolution de 454x454 pixels et un diamètre de 1,39 pouce. La montre possède un oxymètre intégré pour mesurer la saturation en oxygène du sang, un capteur de fréquence cardiaque et une puce GPS. La montre contrôle la caméra et les appels du smartphone à l’aide du Bluetooth.

Le fabricant estime l’autonomie de la Honor Watch GS Pro à 25 jours sans être rechargée en mode faible consommation d'énergie, alors que le GPS activé déchargera l’appareil en deux jours.

L'Honor Watch GS Pro sera commercialisée en septembre dans plusieurs pays européens, avant d'entrer sur d'autres marchés. Son prix de départ est annoncé à 250 euros.