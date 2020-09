Samsung présente un smartphone avec une batterie de capacité géante - images

Samsung a présenté son nouveau smartphone, doté d’une batterie de 7.000 mAh, selon le site du fabricant. Le portable possède en outre un grand écran Super AMOLED Plus de 6,7 pouces avec résolution FullHD+. Avec l’appareil photo en façade de 32 mégapixels, le smartphone est équipé d'un SoC de milieu de gamme Snapdragon 730 et d'un quadruple capteur photo. Un bloc d'alimentation rapide de 25 W permet de le recharger rapidement.

Le Galaxy M51dispose de 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage qui peut être encore élargi avec une carte mémoire.

À l’arrière, le nouvel appareil doté de plusieurs capteurs, dont un grand-angle de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 5 mégapixels.

Le smartphone possède toutes les interfaces sans fil modernes, dont la communication en champ proche (CCP). Malgré ses larges capacités, le portable ne pèse que 231 grammes et est épais de 9,5 millimètres.

Mise en vente

Alors qu’en Allemagne le nouveau portable est vendu au prix de 360 €, avec des livraisons qui débuteront le 11 septembre, le constructeur pourrait le proposer aussi en France à un prix équivalent, préside le Journal du geek. La Russie est le premier pays où le Galaxy M51 a été vendu à l’étranger, selon le fabricant.