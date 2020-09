La nouvelle fusée de la start-up californienne Astra n’atteint pas son orbite – images

Le lanceur léger Rocket 3.1 de la société Astra n’est pas parvenu à atteindre l’orbite terrestre, rapporte la compagnie dans un communiqué.

L’engin de 12 mètres de haut, denier né de l’entreprise, a été lancé depuis la base de Kodiak en Alaska.

Le décollage et l’envol de la fusée se sont correctement déroulés, mais l’appareil n’a pas pu atteindre son objectif orbital. Dans son communiqué, Astra met en cause le système de guidage, qui a entraîné une «légère oscillation en vol», faisant dériver la fusée de sa trajectoire programmée.

Une vidéo postée par un internaute sur Facebook montre effectivement la fusée décoller avec succès, avant d’infléchir sa course et retomber. Les images ont capturé la chute de l’appareil jusqu’à son crash et son explosion finale.

USA : Vidéo qui documente l'échec du nouveau constructeur privé américain de fusées, Astra, qui tentait de placer son premier lanceur de classe légère, Rocket 3.1, en orbite.

La fusée a rencontré des problèmes avec le premier étage et est retombée avant d'exploser à l'impact. pic.twitter.com/wPIwyHRD7a — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) September 12, 2020

Start-up spécialisée dans la mise en orbite

La start-up Astra, fondée par un ancien directeur technique de la NASA, s’est donnée pour but d’atteindre l’orbite terrestre, grâce à la conception de lanceurs légers.

À terme, la société espère pouvoir proposer des mises en orbite pour de petits satellites n’excédant pas 150 kilogrammes, pour un coût de lancement évalué à un million de dollars.

L’entreprise participe par ailleurs au Launch Challenge de l’Agence pour les projets de recherche avancée de défense (DARPA), un concours visant à envoyer de petits satellites en orbite à plusieurs reprises, à quelques semaines d’écart.

Dans son communiqué d’après vol, la société Astra a admis n’avoir pas atteint ses objectifs, mais s’est dite satisfaite de l’expérience acquise suite à ce lancement. L’entreprise espère atteindre l’orbite «en deux vols supplémentaires».