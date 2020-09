Une panne de Facebook et Instagram signalée dans plusieurs pays, la France concernée

Des défaillances dans le fonctionnement des applications Instagram et Facebook ont été signalées ce jeudi 17 septembre dans plusieurs pays, y compris la France -où visiblement les départements les plus touchés sont l’Île-de-France et la Gironde, selon Downdetector.

Les utilisateurs de Facebook et d’Instagram de certains pays ont été confrontés à une défaillance des réseaux sociaux, selon le site Downdetector, qui suit les pannes.

Selon le portail, les interruptions ont commencé vers 21h04, et le plus grand nombre de problèmes avec Facebook a été enregistré aux États-Unis, en France -notamment en région Île-de-France-, au Royaume-Uni, en Pologne, en Italie et en Grèce.

Selon Downdetector, 51 % des utilisateurs se plaignent d'une déconnection totale, 28 % d'un mauvais fonctionnement du fil d'actualités, 20 % d'une difficulté d'autorisation.

Les défaillances enregistrées sur Instagram sont plus importantes, selon la carte présentée sur le site. Des utilisateurs de Russie, des États-Unis, du Pérou, de France, d’Autriche, d'Italie et d'autres pays encore, ont fait état de problèmes sur Instagram. En France, les zones les plus concernées sont l’Île-de-France et la Gironde.