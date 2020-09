Amazon dévoile sa caméra volante capable de mettre en fuite les voleurs – vidéo

Une caméra avec des fonctions de drone a été présentée par Amazon ce 24 septembre, relate The Wired. En cas de nécessité ou si programmée en avance, elle est capable de quitter son socle de recharge d’où elle surveille la maison et de partir la patrouiller.

Une caméra qui agit comme un drone de surveillance dans la maison pendant les absences de ses propriétaires a été présentée par Amazon Ring le 24 septembre, lors d’un événement annuel de l’entreprise durant lequel des nouveautés sont révélées et qui s’est tenu en ligne cette année, relate The Wired. Le nouveau dispositif, baptisé Always Home Cam, a vu son potentiel vanté par la vidéo mise en ligne par le fabricant sur YouTube.

En mode «normal», le drone surveille l’habitation depuis sa base. Si le propriétaire veut, par exemple, vérifier si les plaques de cuisson sont éteintes dans la cuisine, il active le mode drone via son smartphone, la caméra quitte son socle de recharge et, contrôlée à distance, entreprend le trajet.

Le mode «drone» allume l'alarme. Dans ce cas, l'utilisateur recevra une notification sur son smartphone et la caméra, si elle est connectée à Internet, lancera la diffusion vidéo depuis la maison.

Le vol de cette caméra peut aussi être programmé pour organiser la surveillance de lieux importants et stratégiques.

La caméra peut signaler non seulement la présence d’un intrus, mais aussi une porte ou une fenêtre laissée ouverte.

Question de sécurité

Les développeurs soulignent qu'Always Home Cam en mode drone est totalement sûr pour les humains et les animaux de compagnie. Les hélices sont protégées par des grilles et le bruit du rotor a été spécialement laissé assez fort pour prévenir de son approche.

La caméra de surveillance sera en vente en 2021 pour le prix d’environ 249 dollars.