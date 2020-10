Des planètes avec des conditions plus confortables que celles de la Terre identifiées

La Terre n'est pas forcément la meilleure planète pour y vivre, car il existe d’autres planètes où les conditions peuvent être plus confortables que celles de la Terre, selon des chercheurs de l'université d'État de Washington qui ont identifié 24 planètes de la sorte en dehors du Système solaire, informe la revue Astrobiology.

Toutes ces planètes baptisées «superhabitables» sont éloignées de la Terre de plus de 100 années-lumière, selon ladite étude. Les scientifiques les ont choisies parmi les 4.500 exoplanètes connues des astronomes selon un certain nombre de critères.

Les conditions

En particulier, elles appartiennent aux planètes du groupe terrestre, composées d'un noyau, d'un manteau et d'une croûte solide. Si l'eau existe à la surface de ces planètes, elle est sous forme liquide. Elles sont également de 10 à 50% plus grandes que la Terre. La température et l'humidité sur ces planètes peuvent être légèrement plus élevées et le climat plus doux que sur la nôtre.

Est-ce que la vie existe sur ces planètes?

Ces conditions sont idéales pour la vie, précisent les chercheurs, mais cela ne signifie pas qu’une vie existe déjà sur ces planètes.

Dans le cas du Système solaire, il a fallu près de quatre milliards d'années pour créer des formes de vie complexes sur Terre. Beaucoup d'exoplanètes tournent autour d'étoiles plus froides de type G, dont le carburant a manqué avant qu’une vie plus complexe ne se développe.

À l'avenir, les astronomes appellent à se concentrer sur l'étude de ces 24 exoplanètes comme potentiellement habitables qui peuvent être étudiées plus en détail à l’aide de nouveaux télescopes ultra-puissants.