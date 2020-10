Les deux smartphones 5G les moins chers présentés par Realme

La subdivision de l’entreprise chinoise BBK Realme a présenté les nouveaux smartphones Q2 et Q2 Pro qui sont compatibles avec la technologie 5G, relate FoneArena. Les deux téléphones sont dotés d'un processeur MediaTek Dimensity 800U, fabriqué en sept nanomètres avec un octa-core de 2,4 GH. Ils ont également un modem 5G et un accélérateur graphique ARM Mali-G57 MC3.

La principale différence entre les Q2 et Q2 Pro résident dans leurs écrans. Le premier a un écran FullHD+ de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un scanner d’empreintes digitales. La version Pro se distingue par une Matrice Active OLED (AMOLED) avec une diagonale de 6,4 pouces et le même taux de rafraîchissement. Le scanner des empreintes digitales est intégré sur ce modèle dans l'écran.

Le Realme Q2 est doté de trois caméras, dont la principale est de 48 mégapixels. Le Q2 Pro a une quatrième caméra ainsi qu’un détecteur de deux mégapixels pour créer un flou d’arrière-plan. Les caméras frontales sur les deux portables sont identiques, de 16 mégapixels.

Les smartphones se distinguent aussi par leur autonomie. Si le Realme Q2 est alimenté par une batterie de 5000 mAh mais reste sur une charge à 30W, le Realme Q2 Pro en a une de 4300 mAh mais intègre une charge rapide SuperDart 65W.

Le coût des téléphones

La variante la plus accessible Realme Q2 4/128 Gb de stockage est estimée à 180 dollars (environ 150 euros). Le Realme Q2 Pro avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est proposé à 265 dollars (224 euros).