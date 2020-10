À 5 ans, il déchiffre des traces de dinosaures qui habitaient la Terre il y a 130 M d'années en Chine

Un garçon chinois de cinq ans se promenait dans un village avec ses parents et a déchiffré des traces peu ordinaires en expliquant qu’elles avaient été faites par des dinosaures qui habitaient la Terre il y a environ 130 millions d'années, selon le Centre d'informations Internet de Chine.

En octobre, un garçon âgé de cinq ans, Yang Zherui, de la province chinoise du Sichuan, est devenu la plus jeune personne à découvrir des traces de dinosaures en Chine, relate le Centre d'informations Internet de Chine. Quand l’enfant a entendu des habitants discuter d'empreintes inhabituelles sur le sol, semblables à des traces géantes de pattes de poulet, il a demandé à ses parents de l'emmener au village où les empreintes avaient été trouvées.

En arrivant sur place, le garçon a longtemps examiné les traces de près, puis a déclaré avec certitude à ses parents qu’elles avaient été laissées par des dinosaures à trois doigts sur les pattes qu’il avait vus dans des livres. Les traces font environ 35 centimètres.

Découverte confirmée

La mère du garçon a pris des photos des traces et les a envoyées au paléontologue Xing Lida. Le lendemain, le scientifique et son équipe se sont rendus sur le site des traces et ont découvert qu'elles avaient été laissées par des dinosaures prédateurs qui vivaient il y a environ 130 millions d'années.

Le paléontologue a expliqué que le jeune explorateur avait fait une véritable découverte, car aucun des habitants n'avait déjà pensé que ces traces avaient pu être laissées par d’anciens prédateurs.