Le télescope Hubble repère un «fantôme» dans les profondeurs du cosmos – photo

Une photographie impressionnante de la nébuleuse IC 63, capturée par le télescope Hubble, a été partagée par la NASA sur ses réseaux sociaux. L’agence l’appelle le «fantôme» de la constellation Cassiopée.

«Un magnifique fantôme. Officiellement connue sous le nom d'IC 63. La nébuleuse fantôme se trouve à 550 années-lumière de la constellation Cassiopée», explique la NASA en légende.

«Hubble a pris cette image qui montre comment les étoiles les plus brillantes, incrustées dans les nébuleuses de toute notre galaxie, déversent un torrent de rayonnement qui dévore de vastes nuages d'hydrogène gazeux, matière première pour la construction de nouvelles étoiles», poursuit-elle.

L'une des étoiles de la nébuleuse est Gamma Cassiopeiae, variable sous-géante dont la luminosité change irrégulièrement. Selon l’agence, elle est 19 fois plus massive et 65.000 fois plus brillante que le Soleil.

D’après la NASA, la constellation de Cassiopée peut être vue pendant les nuits claires à des latitudes moyennes et nordiques.